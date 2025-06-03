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        Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:55 Güncelleme: 03.06.2025 - 12:55
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        Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi'nde dün "peçe" giyerek yüzünü gizleyen zanlı, tabancayla Rıdvan Güner'e (35) ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Güner'in cenazesi morga kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kimliği tespit edilen zanlı M.A. (17) yakalandı.

        Cinayetin, 2023'te M.K'nin silahlı saldırıda öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu belirleyen ekipler, suça karıştıkları değerlendirilen Y.K. M.E. ve Y.K'yi de gözaltına aldı.

        Emniyet Müdürlüğüne götürülen 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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