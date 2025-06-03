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        Erdemli'de sağlık çalışanlarına limonata ikram edildi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, sağlık çalışanlarına limonata ikramı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:17 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:17
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        Erdemli'de sağlık çalışanlarına limonata ikram edildi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, sağlık çalışanlarına limonata ikramı yapıldı.

        Erdemli Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) açıklamasına göre, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve doğal limonata tüketimini teşvik etmek amacıyla hazırlanan ev yapımı limonataların ikramı için Erdemli Devlet Hastanesi'nde stant kuruldu.

        Standı ziyaret eden Kaymakam Aydın Tetikoğlu, hastane personelleri ve hasta yakınlarına limonata ikram etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ETSO Başkanı Mustafa Karagöz, bu tür etkinliklerle hem yerli üreticiyi destekleyip hem de toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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