Erdemli'de sağlık çalışanlarına limonata ikram edildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde, sağlık çalışanlarına limonata ikramı yapıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, sağlık çalışanlarına limonata ikramı yapıldı.
Erdemli Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) açıklamasına göre, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve doğal limonata tüketimini teşvik etmek amacıyla hazırlanan ev yapımı limonataların ikramı için Erdemli Devlet Hastanesi'nde stant kuruldu.
Standı ziyaret eden Kaymakam Aydın Tetikoğlu, hastane personelleri ve hasta yakınlarına limonata ikram etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ETSO Başkanı Mustafa Karagöz, bu tür etkinliklerle hem yerli üreticiyi destekleyip hem de toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.
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