Mut'ta tiyatro topluluğundan okullara kitap bağışı
Mersin'in Mut ilçesinde Tiyatro Muallim Topluluğunca okullara kitap bağışı yapıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde Tiyatro Muallim Topluluğunca okullara kitap bağışı yapıldı.
Öğretmen ve idarecilerden oluşan tiyatro topluluğunca, Yalnızcabağ, Dere, Hacıahmetli, Çatalharman ve Suçatı ilkokulları için 1300 kitap temin edildi.
Kitaplar, Mut Kaymakamlığında düzenlenen etkinlikte okulların idarecilerine verildi.
Kaymakam Vekili İsa Uğur, projenin ilham kaynağı olduğunu belirterek, topluluk üyelerine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.