Mut'ta tiyatro topluluğundan okullara kitap bağışı

Kaymakam Vekili İsa Uğur, projenin ilham kaynağı olduğunu belirterek, topluluk üyelerine teşekkür etti.

Öğretmen ve idarecilerden oluşan tiyatro topluluğunca, Yalnızcabağ, Dere, Hacıahmetli, Çatalharman ve Suçatı ilkokulları için 1300 kitap temin edildi.

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