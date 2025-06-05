Mersin Valisi Toros Kurban Bayramı için kente gelenleri karşıladı

Mersin Valisi Atilla Toros, Kurban Bayramı için kente gelen sürücüleri kontrol noktasında karşıladı, çocuklara hediye verdi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşlik ettiği Toros, Çeşmeli Mahallesi'ndeki kontrol noktasına ziyarette bulundu.

Polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaşan Toros, kente gelen sürücülerle sohbet etti, trafik güvenliğinin önemini anlattı.

Toros, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti, araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretin ardından Toros, gazetecilere, kontrol noktalarında denetim gerçekleştirildiğini söyledi.

Bayramın huzur ve güvenle geçmesi için ilgili birimlerin denetimleri artırdığını dile getiren Toros, "Günlük 591 ekip, 745 araç ve 3 bin 858 personel bayram süresince görev yapmaya devam edecek." dedi.

Vali Toros, kuralların ve denetimlerin vatandaşların güvenliği için olduğunu vurgulayarak, "Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için tatil vesilesiyle yola çıkmış ve çıkacak sürücülerimize trafik kurallarına harfiyen uymaları konusunu hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.