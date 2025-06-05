Mersin'de 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü mağarada yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "silahla yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.C'nin ilçe kırsalında saklandığı belirlendi.

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