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        Mersin'de 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü mağarada yakalandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı mağarada yakalanıp cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:41 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:41
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        Mersin'de 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü mağarada yakalandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı mağarada yakalanıp cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "silahla yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.C'nin ilçe kırsalında saklandığı belirlendi.

        Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kayalık arazideki mağarada yapılan incelemede firari hükümlü yakalandı.

        M.C. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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