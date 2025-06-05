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        Mersin'de denizden araç lastiği, bisiklet ve çok sayıda atık çıktı

        Mersin'in Silifke ilçesinde dalgıç polisler tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmasında denizden araç lastiği, bisiklet ve çok sayıda atık çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:06 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:06
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        Mersin'de denizden araç lastiği, bisiklet ve çok sayıda atık çıktı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde dalgıç polisler tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmasında denizden araç lastiği, bisiklet ve çok sayıda atık çıkarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerince Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan dalış yapan dalgıç polisler, deniz dibinden araç lastiği, cam ve plastik şişe, çöp kovası, sandalye, bariyer, bisiklet, damacana ve çok sayıda çevresel atık topladı.

        Mersin Uluslararası Limanı açıklarında 15 metre derinlikte bulunan 120 metre uzunluğundaki batık gemide yapılan çalışmada da hayalet ağlar temizlendi.

        Temizlik etkinliği dalgıç polisler tarafından su altı kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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