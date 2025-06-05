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        Bozyazı'da AK Parti teşkilatı bayramlaştı

        AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:11 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:11
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        Bozyazı'da AK Parti teşkilatı bayramlaştı
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        AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Parti binasında düzenlenen törene, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Zor, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

        Katılımcılar birbirleriyle bayramlaştı.

        Gökhan Zor, programdaki konuşmasında bayramların, birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği özel zamanlar olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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