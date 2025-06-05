Bozyazı'da AK Parti teşkilatı bayramlaştı
AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Parti binasında düzenlenen törene, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Zor, meclis üyeleri ve partililer katıldı.
Katılımcılar birbirleriyle bayramlaştı.
Gökhan Zor, programdaki konuşmasında bayramların, birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği özel zamanlar olduğunu belirtti.
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