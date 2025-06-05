Mersin'de firari hükümlü limon bahçesinde yakalandı
Mersin'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, limon bahçesinde yakalanıp cezaevine gönderildi.
Mersin'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, limon bahçesinde yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, saklandığı limon bahçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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