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        Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:20
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        Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Atatürk Parkı sahilinin kıyısında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Cahit Sevi'ye (70) ait olduğu belirlendi.

        Sevi'nin cesedi, otopsi için hastane morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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