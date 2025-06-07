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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu güvenlik güçleriyle bayramlaştı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:51 Güncelleme: 07.06.2025 - 17:06
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu güvenlik güçleriyle bayramlaştı
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Topsakaloğlu, bayramda görev yapan polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine ziyarette bulundu.

        Ziyarette Topsakaloğlu, bayramlaştığı ekiplere, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağladıkları için teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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