Mersin'de kayıp olarak aranan kişi sulama kanalında ölü bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıp olarak aranan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıp olarak aranan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu.
Hacıbozan Mahallesi'nde tarlasına giden bir kişi, sulama kanalında erkek cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedi sudan çıkardı.
İncelemede cesedin, 5 Haziran'da ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu 74 yaşındaki Abdulkadir Çilli'ye ait olduğu tespit edildi.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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