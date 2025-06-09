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        Mersin'de otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Mersin'de otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 19:11 Güncelleme: 09.06.2025 - 19:11
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        Mersin'de otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Mersin'de otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        O.I. idaresindeki 16 KPU 88 plakalı otomobil, Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarptı, daha sonra B.B.K'nin kullandığı 33 BRE 79 plakalı motosikleti sürükledi.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kazayı gören polis ekipleri, yaralılara müdahale etti.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada 2'si hafif 5 kişinin yaralandığını belirledi.

        Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kazada ağır yaralandığı tespit edilen B.B.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Öte yandan, otomobilin, B.B.K'nin kullandığı motosikleti sürükleyerek kaldırıma çarpıp durması, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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