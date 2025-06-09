Mersin'de otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

O.I. idaresindeki 16 KPU 88 plakalı otomobil, Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarptı, daha sonra B.B.K'nin kullandığı 33 BRE 79 plakalı motosikleti sürükledi.

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