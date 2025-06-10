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        Mersin açıklarında dalış yapan dalgıç, kendisine eşlik eden yunusları görüntüledi

        Mersin açıklarında dalış yapan İrfan Alınç, yunus sürüsüyle karşılaştığı anları su altı kamerasıyla kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:00
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        Mersin açıklarında dalış yapan dalgıç, kendisine eşlik eden yunusları görüntüledi
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        Mersin açıklarında dalış yapan İrfan Alınç, yunus sürüsüyle karşılaştığı anları su altı kamerasıyla kaydetti.

        Aydıncık ilçesi açıklarına tekneyle açılan dalgıç Alınç, su altını gözlemlemek için mavi suların derinliklerine daldı.

        Alınç, dalış yaptığı sırada kendisine eşlik eden yunus sürüsünü su altı kamerasıyla görüntüledi.

        Kayıtlarda, Alınç'ın çevresinde hareket eden yunuslara balık yedirmesi de yer aldı.

        İrfan Alınç, AA muhabirine, 17 yıldır dalış yaptığını söyledi.

        Son dönemlerde dalış yaptığı noktalarda yunuslarla karşılaştığını anlatan Alınç, şunları kaydetti:

        "Yunuslarla sık sık karşılaşmaya başlayınca yanıma kamera ve balık alarak dalışa gitmeye karar verdim. Yunusları görünce onlara balık ikram ettim. Bana yaklaşınca onları ellerimle sevdim. Benim için mükemmel anı oldu. Yunusların insanlara zarar vermediğini bildiğim ve onlara ara sıra balık verdiğim için aramızda duygusal bağ oluştu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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