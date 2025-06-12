Akdeniz'in mavi sularında kürek sörfü yapmayı öğreniyorlar

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Kürek sörfüyle tanışmak isteyenler, Akdeniz'in mavi sularında eğitim alıyor.

Mersin'de kürek sörfü yapmak isteyenler, sabahın ilk ışıklarıyla Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Fenerbahçe Meydanı sahiline geliyor.

Burada Akdeniz Doğa ve Su Sporları Spor (Akdeniz SUP) Kulübü bünyesinde verilen eğitimlerin ardından katılımcılar Akdeniz'e açılıyor.

Uzman eğitmenler, cankurtaranlar ve takip botu eşliğinde sabahın ilk ışıklarıyla denize açılan katılımcılar, huzur ve dinginlik içerisinde kürek sörfü yapma şansı yakalıyor.

- "Bu spor, bizlere keyif veriyor"

Akdeniz SUP Kulübü Başkanı Fuat Aracı, AA muhabirine, farkındalık etkinliklerinin yanı sıra kürek sörfünü daha fazla insanla tanıştırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu sporun denge koordinasyonuna ve kaslara katkı sunduğunu anlatan Aracı, kürek sörfü yapanların hem fiziken hem de mental olarak rahatladığını belirtti.

Aracı, kürek sörfünün tehlikesi az ve huzur veren sporlardan olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Sabah güneşin ışıklarıyla beraber suya açılıyoruz. Gün doğumunu suda izliyoruz. Şehrin sessizliği içerisinde kuşların, dalganın sesleri var. Zaten bunlarla güne enerjik başlıyorsunuz. Bu spor, bizlere keyif veriyor. İnsanların suya çıktıklarında enerjileri bizim de enerjimizi yükseltiyor. Buraya gelen insanların mutlu olmasını sağlamayı hedefliyoruz." Aracı, Mersin'in doğa güzellikleri arasında bu sporu icra etmenin hem kendilerine hem de katılımcılara mutluluk verdiğini ifade etti. Kulüp bünyesinde şu ana kadar 500 kişiyi kürek sörfüyle tanıştırdıklarını ve daha fazla kişiye ulaşmak istediklerini belirten Aracı, "Biraz doğa ve deniz seven biri, bu sporun devamını getirir. Kendi bünyemizde eğitim verebileceğimiz sporcular yetiştirmek ve ülkemizi yurt dışındaki yarışlarda temsil etmek istiyoruz. Bununla ilgili gerekli adımları atıyoruz." diye konuştu.

- Katılımcılar da mutlu Sporculardan Azize Altıok Özmen de 3 yıldır kürek sörfü yaptığını anlattı. Kürek sörfünün yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Özmen, "İnsanlara tavsiye ediyorum. Başta ön yargı olabiliyor ama çekinmemelerini öneriyorum. Her yaştan insanın yapabileceği bir spor. Kürek sörfünde adrenalinden ziyade sakinlik, dinginlik ve huzur ön planda." dedi. Kürek sörfünü 1 yıldır yapan sporculardan Arzu Günay da bu sporun kendisine hem psikolojik hem de fiziksel olarak iyi geldiğini söyledi. Mersin'de denizde spor yapmanın güzel olduğunu anlatan Günay, "Akdeniz SUP, su sporlarını kentte ileri noktaya götürdü. Sabah güneşi selamlayarak güne başlamak insana mutluluk veriyor. Huzurlu oluyoruz. Hayatın telaşından kopup farklı bir ruh haline giriyorsunuz. İnsanın kendine güveni artıyor. Çünkü kontrol tamamen bizde ve doğada, başka etki yok." değerlendirmesinde bulundu.