Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Toplantısı yapıldı

Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Atilla Toros, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, kentin ekonomik geleceğini şekillendiren, uzun soluklu bir sürecin dönüm noktasında olduklarını söyledi.

Kentin sadece konumuyla değil, vizyonuyla da stratejik bir şehir olduğunu belirten Toros, Mersin'i "Lojistikte önemli bir geçiş noktası, tarımda bereketin kalbi, sanayide üretimin gücü, turizmde ise parlayan bir yıldız" şeklinde tanımladı.

Vali Toros, Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir ekonomik vizyon ortaya koyduklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin hedefleri büyüktür. Bu milletin inancı güçlüdür. Mersin, bu büyük vizyonun lokomotif illerinden biri olmaya adaydır. Sanayide daha çok katma değer sağlayan, tarımda daha çok üreten, turizmde daha fazla pay alan, lojistikte dünyayla daha çok entegre olan bir şehir olacağız."

- Diğer konuşmacılar

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ne kentteki bir festivalin de dahil edilmesini istediklerini dile getirdi. Kentin gelişmesi için turizm yatırımlarına ihtiyaç duyulduğu anlatan Seçer, "Ana Konteyner Limanı'nın Mersin'e yapılmasını istiyoruz. Çeşmeli-Taşucu Otoyolu'ndaki çalışmaların bir an önce bitirilmesini arzu ediyoruz." dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır da Türkiye'nin ekonomide ve dış siyasette daha etkin olabilmesi için Mersin'e büyük rol düştüğünü belirtti. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı Mersin'in stratejik anlamda özel bir kent olduğunu ifade eden Çakır, sektörlerin sorun ve beklentilerini anlattı. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de tarım ve gıda kenti Mersin'in ihracatının yüzde 48'inin tarımla gerçekleştirildiğini dile getirerek, tarım ve gıda teşviklerinin artırılmasını istediklerini söyledi.