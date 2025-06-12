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        Anamur'da "gençlik şöleni" yapıldı

        Mersin'in Anamur ilçesinde "gençlik şöleni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 15:41 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:41
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        Anamur'da "gençlik şöleni" yapıldı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde "gençlik şöleni" düzenlendi.

        Anamur Müftülüğünce, Anamur Belediyesi Şehit Lütfi Özdemir Tesisleri'nde düzenlenen programda, müzik dinletisi gerçekleştirildi, çeşitli oyunlar oynandı.

        Öte yandan 12 Nisan'da Anamur'da Diyanet İşleri Başkanlığınca organize edilen umre ödüllü "Gençlik Bilgi Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kaymakam Bilal Bozdemir ile ilçe protokolünün katıldığı programın sonunda davetlilere yöresel ürünler ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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