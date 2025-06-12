Tarsus'ta hasarlı caminin elektrik kabloları ile ses sistemi çalındı

Ekipler, yaptıkları incelemede, hasarlı caminin elektrik sağlayan bakır kablolar ile ses sisteminin çalındığını tespit etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hasarlı olması nedeniyle ibadete kapatılan caminin elektrik sağlayan bakır kabloları ile ses sistemi çalındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.