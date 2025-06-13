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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Babalar Günü mesajı

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:05
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Babalar Günü mesajı
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Önge, mesajında, babaların aile ve toplum hayatında önemli yere sahip olduğunu belirtti.

        Babaların çocuklarının yetişmesinde üstlendiği rolün paha biçilemez olduğunu kaydeden Önge, "Babalar, değerlerimizi ve kültürümüzü gelecek nesillere aktaran en önemli köprülerden biridir. Onların gösterdiği rehberlik ve özveri sayesinde, daha güçlü ve sağlam bir toplum inşa edebiliriz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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