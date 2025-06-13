Gülnar Belediye Başkanı Önge'den jandarmanın kuruluş yıl dönümü mesajı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, jandarmanın huzur ve güvenliği sağlamak için gece gündü demeden görev yaptığını belirtti.

Jandarma Teşkilatının her türlü takdiri hak ettiğini kaydeden Önge, "Jandarmamız, sadece kırsalda değil, hayatın her alanında gösterdiği disiplin, kararlılık ve halkla iç içe hizmet anlayışıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir." ifadesini kullandı.