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        Bozyazı polisinden düğünlerde havaya ateş açanlara afişli uyarı

        Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünlerde havaya ateş açılması ve havai fişek atılmasına ilişkin afişli uyarıda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 13:52 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:52
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        Bozyazı polisinden düğünlerde havaya ateş açanlara afişli uyarı
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        Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünlerde havaya ateş açılması ve havai fişek atılmasına ilişkin afişli uyarıda bulunuyor.

        Polis ekipleri, düğünlerde olası tehlikelerin önüne geçmek için ilçedeki farklı noktalara ve iş yerlerine afiş astı.

        Afişlerde "En Güçlü Silahınız Mutluluğunuz Olsun" ve "Haydi El Ele Verelim Magandaya Dur Diyelim" mesajları yer aldı.

        Polis ekipleri, vatandaşlara düğünlerde silahla havaya ateş açılması ve havai fişeklerin oluşturacağı tehlikeler hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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