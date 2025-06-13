Bozyazı polisinden düğünlerde havaya ateş açanlara afişli uyarı
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünlerde havaya ateş açılması ve havai fişek atılmasına ilişkin afişli uyarıda bulunuyor.
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünlerde havaya ateş açılması ve havai fişek atılmasına ilişkin afişli uyarıda bulunuyor.
Polis ekipleri, düğünlerde olası tehlikelerin önüne geçmek için ilçedeki farklı noktalara ve iş yerlerine afiş astı.
Afişlerde "En Güçlü Silahınız Mutluluğunuz Olsun" ve "Haydi El Ele Verelim Magandaya Dur Diyelim" mesajları yer aldı.
Polis ekipleri, vatandaşlara düğünlerde silahla havaya ateş açılması ve havai fişeklerin oluşturacağı tehlikeler hakkında bilgi verdi.
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