Bozyazı polisinden düğünlerde havaya ateş açanlara afişli uyarı

Afişlerde "En Güçlü Silahınız Mutluluğunuz Olsun" ve "Haydi El Ele Verelim Magandaya Dur Diyelim" mesajları yer aldı.

Polis ekipleri, düğünlerde olası tehlikelerin önüne geçmek için ilçedeki farklı noktalara ve iş yerlerine afiş astı.

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