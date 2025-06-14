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        Gülnar'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 14:37 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:37
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        Gülnar'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Çukurasma Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alevler kontrol altına alındı.

        Arazide soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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