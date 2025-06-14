Gülnar'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çukurasma Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alevler kontrol altına alındı.
Arazide soğutma çalışmaları sürüyor.
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