Bozyazı'da Hafızlık Takip Komisyonu toplandı

Toplantıya, Kur'an kursu yöneticileri ve öğreticileri de katıldı.

İlçe Müftülüğünde bir araya gelen komisyon, toplantıda sınavda ilçede yürütülen hafızlık programlarının durumu, öğrencilerin takip süreci, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerilerini ele aldı.

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