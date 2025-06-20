Anamur Kaymakamı Bozdemir'den Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'ya veda ziyareti
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Samsun'a atanması dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'ya veda ziyaretinde bulundu.
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Samsun'a atanması dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'ya veda ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Samsun Vali Yardımcılığı görevine atanan Bozdemir, Çatlı'yı makamında ziyaret etti.
Bozdemir ile Çatlı birlikte görev yaptıkları süre boyunca ilçede yapılanları değerlendirdi.
Ziyaret sonunda Çatlı, Bozdemir'e hizmetleri için teşekkür ederek plaket verdi.
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