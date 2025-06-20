Anamur Kaymakamı Bozdemir'den Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'ya veda ziyareti

Ziyaret sonunda Çatlı, Bozdemir'e hizmetleri için teşekkür ederek plaket verdi.

Bozdemir ile Çatlı birlikte görev yaptıkları süre boyunca ilçede yapılanları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Samsun Vali Yardımcılığı görevine atanan Bozdemir, Çatlı'yı makamında ziyaret etti.

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