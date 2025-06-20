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        Bozyazı'da çini sergisi açıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesindeki lisede öğrencilerin yaptığı eserlerden oluşan çini sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 09:50 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:50
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        Bozyazı'da çini sergisi açıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesindeki lisede öğrencilerin yaptığı eserlerden oluşan çini sergisi açıldı.

        Bozyazı Anadolu Lisesi'nde açılan sergide, kursa katılan öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli teması çerçevesinde hazırladıkları çalışmalar sergilendi.

        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Bulut da sergiyi ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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