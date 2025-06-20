Bozyazı'da çini sergisi açıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki lisede öğrencilerin yaptığı eserlerden oluşan çini sergisi açıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki lisede öğrencilerin yaptığı eserlerden oluşan çini sergisi açıldı.
Bozyazı Anadolu Lisesi'nde açılan sergide, kursa katılan öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli teması çerçevesinde hazırladıkları çalışmalar sergilendi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Bulut da sergiyi ziyaret etti.
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