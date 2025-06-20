Gülnar'da asfaltlama çalışmaları sürüyor
Mersin'in Gülnar ilçesinde yollarda asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
Mersin'in Gülnar ilçesinde yollarda asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
Gülnar Belediyesince yapılan çalışmalarda, belediye ekipleri Korucuk-Çavuşlar mahalleleri arasındaki 2,5 kilometrelik yolu asfaltladı.
Vatandaşlar Belediye Başkanı Fatih Önge'ye teşekkür etti.
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