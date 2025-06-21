Edirne'de bir tırda 18 kilogram kokain ele geçirdi

Takibe alınan tır Edirne'de durduruldu. Narkotik dedektör köpeğiyle tırda yapılan aramada, aracın bir bölmesinde 18 kilogram eroin ele geçirildi.

Bu kapsamda bir tırın yurt dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşan ekipler, Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon başlattı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince çalışma başlatıldı.

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