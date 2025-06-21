Edirne'de bir tırda 18 kilogram kokain ele geçirdi
Edirne'de bir tıra düzenlenen operasyonda 18 kilogram kokain ele geçirdi.
Edirne'de bir tıra düzenlenen operasyonda 18 kilogram kokain ele geçirdi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda bir tırın yurt dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşan ekipler, Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon başlattı.
Takibe alınan tır Edirne'de durduruldu. Narkotik dedektör köpeğiyle tırda yapılan aramada, aracın bir bölmesinde 18 kilogram eroin ele geçirildi.
M.G., T.A., P. D. ve A.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A., A.Ö., ve P.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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