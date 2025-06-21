Anamur Müftülüğü ekipleri sınava giren öğrencilere ikramda bulundu

Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan gençlerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Anamur Şubesi ekipleri ilçedeki bazı okul önlerine stant kurdu.

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