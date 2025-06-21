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        Anamur Müftülüğü ekipleri sınava giren öğrencilere ikramda bulundu

        Anamur Müftülüğünce Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) giren öğrencilere ikramda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 15:54 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:54
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        Anamur Müftülüğü ekipleri sınava giren öğrencilere ikramda bulundu
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        Anamur Müftülüğünce Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) giren öğrencilere ikramda bulunuldu.

        İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Anamur Şubesi ekipleri ilçedeki bazı okul önlerine stant kurdu.

        Stantlarda öğrencilere, velilere su, çay ve kek ikramında bulunuldu.

        Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan gençlerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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