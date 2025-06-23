Mersin'de saklandığı sitedeki evlere giren maymunun yakalanması için kafes kuruldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde saklandığı sitedeki evlere giren maymun, bir binanın damına kurulan kafes yardımıyla yakalanmaya çalışılıyor.

Ferahimşalvuz Mahallesi'ndeki 2 bloktan oluşan 128 dairelik Özdeyiş Sitesi'nde mayıs ayının sonunda görülmeye başlanan maymun, binaların balkonunda dolaşıyor.

Zaman zaman açık pencerelerden ikametlere giren maymun, bulduğu yiyecekleri yiyor, eşyaları karıştırıyor.

Site sakinlerinin "Hayri" adını verdiği maymun, bloklardan birinin damına kurulan kafes yardımıyla yakalanmaya çalışılıyor.

Bloklarda dolaşması ve bir güvercini yakalamaya çalışması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen maymunun, kime ait olduğu ve nereden geldiği henüz bilinmiyor.

- "Evlere iniyor, ne bulursa yiyor"

Site sakinlerinden Songül Tekin, AA muhabirine, mahallelinin maymunu yakalamak için seferber olduğunu söyledi.

Hayvanı geçen ayın sonunda görmeye başladıklarını dile getiren Tekin, "Maymun evlere giriyor, ne bulursa yiyor. Komşunun evindeki bisküvileri, benim de balkonumdaki domatesleri yedi." dedi.