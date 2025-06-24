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        Anamur'da polis ekipleri boğulma olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yaptı

        Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, boğulma olaylarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:19 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:19
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        Anamur'da polis ekipleri boğulma olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yaptı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, boğulma olaylarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, sahilde bilgilendirme çalışması yaptı.

        Ekipler, sohbet ettikleri vatandaşları boğulma olaylarına karşı uyardı.

        Çalışmada, denizde alınması gereken tedbirlere ilişkin broşür dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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