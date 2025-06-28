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        Mersinli doğa tutkunu gezilerinde topladığı 2 bin taşla koleksiyonunu zenginleştirdi

        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de 60 yaşındaki doğa tutkunu Hüseyin Durer, farklı bölgelerde gerçekleştirdiği tırmanışlarda topladığı çeşitli türlerden 2 bin taşı ofisinde sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:25
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        Mersinli doğa tutkunu gezilerinde topladığı 2 bin taşla koleksiyonunu zenginleştirdi
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        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de 60 yaşındaki doğa tutkunu Hüseyin Durer, farklı bölgelerde gerçekleştirdiği tırmanışlarda topladığı çeşitli türlerden 2 bin taşı ofisinde sergiliyor.

        Durer, psikolog kızının tavsiyesi üzerine sağlığını korumak için 8 yıl önce doğa yürüyüşlerine başladı.

        Zamanla dağcılıkta kendini geliştiren Durer, gezdiği yerlerde ilgisini çeken taşları toplamanın kendisine iyi geldiğini fark etti.

        Ağrı, Süphan, Erciyes ve Hasan dağlarının da aralarında olduğu çok sayıda yüksek rakımlı bölgeye tırmanan Durer, 6 yılda çeşitli türlerden 2 binden fazla taş topladı.

        Durer, ametist, ateş opali, oniks, kalsedon, obsidiyen, kalsit ve kuvars gibi taşlardan oluşan koleksiyonunu merkez Toroslar ilçesindeki ofisinde sergiliyor.

        Taşların sınıflandırılması ve bakımını özenle yapan Durer, koleksiyonu için "taş müzesi" açmayı hedefliyor.

        - "Taşların bana iyi geldiğini düşünüyorum"

        Hüseyin Durer, AA muhabirine, doğa yürüyüşlerinin hem zihinsel hem de bedensel sağlığına iyi geldiğini söyledi.

        Taşlara olan ilgisinin zamanla tutkuya dönüştüğünü dile getiren Durer, taş uzmanlarından öğrendiği bilgilerle koleksiyonundaki parçaları sınıflandırdığını anlattı.

        Durer, hobisi sayesinde Türkiye'nin birçok bölgesini gördüğünü ifade ederek, "Kamplı tırmanışlara gittiğimde ofisim gözümde tütüyor. Döndüğümde taşlarımı siliyor ve seyrediyorum. Taşlardan enerji aldığımı hissediyorum. Doğada yaptığım yürüyüşlerin ve bu taşların bana iyi geldiğini düşünüyorum." dedi.

        Ofisinin kapasitesinin taş koleksiyonuna yetmemeye başladığını belirten Durer, şöyle konuştu:

        "Ofisim küçük olduğu için birçok taşımı sergileyemiyorum. Gelecekte 'taş müzesi' açmayı düşünüyorum. Kapının önünden geçenler taşları görünce ofise girip incelemek istiyorlar. Bu süreçte birçok arkadaşıma da bu hobiyi aşıladım. Onlar da gittikleri gezilerde taş toplamaya başladı."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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