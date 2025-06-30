Aydıncık'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Aydıncık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Aydıncık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.
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