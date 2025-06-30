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        Aydıncık'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 09:09 Güncelleme: 30.06.2025 - 09:09
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        Aydıncık'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Aydıncık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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