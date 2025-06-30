Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Erdemli'de yaz Kur'an kurslarında 6 bin 800 öğrenci eğitim alacak

        Mersin'in Erdemli ilçesinde başlayan yaz Kur'an kurslarında 6 bin 800 öğrenciye eğitim verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 17:54 Güncelleme: 30.06.2025 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdemli'de yaz Kur'an kurslarında 6 bin 800 öğrenci eğitim alacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde başlayan yaz Kur'an kurslarında 6 bin 800 öğrenciye eğitim verilecek.

        İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit, Akdeniz Mahallesi'ndeki Muhammed Mustafa Üzer 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

        Ziyarette konuşan Yiğit, 23 yatılı kurs ve 196 camideki eğitimlerden 6 bin 800 öğrencinin yararlanacağını belirtti.

        Eğitimlerin başladığını dile getiren Yiğit, "Çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim öğrenmesi, dini ve ahlaki bilgilerle donanması için bizlerin göstereceği gayretler ve örneklikler her zaman kıymetlidir. Camilerimiz ve Kur'an kurslarımız, bu yaz da çocuklarımızın sevgi, merhamet, bilgi ve imanla buluştuğu eğitim yuvaları olacaktır." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!

        Benzer Haberler

        Anamur'da yaz Kur'an kursları başladı
        Anamur'da yaz Kur'an kursları başladı
        Mersin'de orman yangını
        Mersin'de orman yangını
        Başsavcı Tanju Çatlı'dan Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya ziyaret
        Başsavcı Tanju Çatlı'dan Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya ziyaret
        Akkuyu NGS laboratuvarlarının uzmanları, akreditasyon eğitimini tamamladı
        Akkuyu NGS laboratuvarlarının uzmanları, akreditasyon eğitimini tamamladı
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru göreve başladı
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru göreve başladı
        Mersin'de oto yıkamacıda 4 kişinin cansız bedeni bulundu
        Mersin'de oto yıkamacıda 4 kişinin cansız bedeni bulundu