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        Mersin'de Soli Güneş Festivali'nin tanıtımı yapıldı

        Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenecek "Soli Güneş Festivali"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 22:30 Güncelleme: 01.07.2025 - 22:30
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        Mersin'de Soli Güneş Festivali'nin tanıtımı yapıldı
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        Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenecek "Soli Güneş Festivali"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde müzik dinletisi sunuldu.

        Programda konuşan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, festivalin, çevreye duyarlı ve sanata değer veren bir şehir olma vizyonunun göstergesi olduğunu söyledi.

        Tuncer, festivalin içeriği hakkında katılımcılara bilgi vererek, "Bu festival sadece eğlenmek için değil, birlik olmak, değerlerimizi korumak, kentimizi tanıtmak, geleceğe daha umutlu bakmak için var." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe ve Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı İsmail Oğuz da katıldı.

        Soli Pompeiopolis Antik Kent sahilinde yarın başlayacak Soli Güneş Festivali, 6 Temmuz'da sona erecek.

        Festival kapsamında çeşitli etkinlik ve konserler düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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