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        Mersin'de hayvanseverler Patili Dostlar Buluşması'nda bir araya geldi

        Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen Soli Güneş Festivali'nde Patili Dostlar Buluşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 22:07 Güncelleme: 03.07.2025 - 22:16
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        Mersin'de hayvanseverler Patili Dostlar Buluşması'nda bir araya geldi
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        Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen Soli Güneş Festivali'nde Patili Dostlar Buluşması gerçekleştirildi.

        Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde düzenlenen festival çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Festivalin ikinci gününde hayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla Patili Dostlar Buluşması düzenlendi.

        Kedi ve köpekleriyle etkinliğe gelen vatandaşlar burada düzenlenen yarışmaya katılmak için ilk olarak kayıt yaptırdı.

        Daha sonra hayvanseverler oluşturulan platformda kedi ve köpekleriyle yürüdü. Bu sırada jüri tarafından oylanan can dostlar, katılımcılardan da alkış aldı.

        Jüri üyelerinin belirlemesi sonucu ilk 3'e giren 2 köpek ve 1 kediye veterinerlik hizmeti ve mama ödülü verildi.

        Çeşitli etkinlik ve konserlerin düzenleneceği Soli Güneş Festivali, 6 Temmuz'da sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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