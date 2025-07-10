Tarsus Devlet Hastanesi'nde 6 ayda 604 bin 317 poliklinik hizmeti verildi

Tarsus Devlet Hastanesi'nde ocak-haziran döneminde 604 bin 317 poliklinik ve 444 bin 575 acil sağlık hizmeti verildi.

Tarsus ilçesindeki hastaneden yılın ilk 6 ayında 1 milyon 48 bin 892 kişi yararlandı.

Söz konusu dönemde hastanede 604 bin 317 poliklinik ve 444 bin 575 acil sağlık hizmeti verildi, 22 bin 301 ameliyat yapıldı, 1087 bebek dünyaya geldi.

Hastanenin genel doluluk oranı yüzde 60, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 78 olarak gerçekleşti.​​​​​​​