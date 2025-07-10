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        Silifke'de vatandaşlara aşure ikram edildi

        Mersin'in Silifke ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:49
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        Silifke'de vatandaşlara aşure ikram edildi
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        Mersin'in Silifke ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Silifke Belediyesince Anıt Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

        Programa katılan Belediye Başkanı Mustafa Turgut, vatandaşlarla sohbet etti.

        Turgut, muharrem ayının toplumda birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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