Silifke'de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda etkinliği düzenlendi

Başsavcısı Akyıldız, yargı mensuplarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca Taşucu Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Abdullah Aslaner ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız da katıldı.

Silifke Adliyesi'nde görev yaparken tayinleri çıkan hakimler ve cumhuriyet savcıları için veda programı gerçekleştirildi.

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