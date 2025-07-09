Mersin Spor, oyun kurucu Kartal Özmızrak ile yeniden anlaştı

Açıklamada, "Türk oyun kurucumuz, geçtiğimiz sezon sergilediği oyun kurma becerisi, savunmadaki enerjisi ve kritik anlarda gösterdiği soğukkanlı performansıyla takımımıza önemli katkılar sağlamıştır. Yeni sezonda da aynı inanç ve hedef doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz." denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında Kartal Özmızrak ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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