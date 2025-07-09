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        Mersin Spor, oyun kurucu Kartal Özmızrak ile yeniden anlaştı

        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, oyun kurucu Kartal Özmızrak ile yeni sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 22:20 Güncelleme: 09.07.2025 - 22:20
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        Mersin Spor, oyun kurucu Kartal Özmızrak ile yeniden anlaştı
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        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, oyun kurucu Kartal Özmızrak ile yeni sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında Kartal Özmızrak ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Türk oyun kurucumuz, geçtiğimiz sezon sergilediği oyun kurma becerisi, savunmadaki enerjisi ve kritik anlarda gösterdiği soğukkanlı performansıyla takımımıza önemli katkılar sağlamıştır. Yeni sezonda da aynı inanç ve hedef doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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