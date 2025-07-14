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        Mersin'de nakliye dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Mersin'den farklı illere gönderilen ürünleri teslim etmeyip dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:34 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:34
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        Mersin'de nakliye dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Mersin'den farklı illere gönderilen ürünleri teslim etmeyip dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nakliye dolandırıcılığına yönelik şikayetler üzerine çalışma başlattı.

        Kentten Van'a gitmesi gereken 1 milyon lira değerindeki 12 palet ürünün farklı ile gönderildiğini tespit eden ekipler, zanlılar Y.G. ve B.G'yi gözaltına aldı.

        Çalışma kapsamında, Ankara'ya ulaşması gereken 3 milyon lira değerindeki 44 palet ürünün de Mersin'deki bir depoda muhafaza edildiği belirlendi.

        Depoya düzenlenen operasyonda zanlılar L.H.T. ve K.E. gözaltına alındı, bulunan ürünler de sahibine teslim edildi.

        Ekipler, Konya ve Gaziantep'e sevkiyatı planlanan ancak farklı depolarda tutulan 5,5 milyon liralık 41 ton ürünü de bulup müştekilere ulaştırdı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan L.H.T. ve K.E, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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