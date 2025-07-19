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        Kaymakam Topsakaloğlu'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:07 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:07
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        Kaymakam Topsakaloğlu'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü mesajı
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, harekatın yıl dönümünü büyük gurur ve onurla yad ettiklerini belirtti.

        Adada barış ve huzuru sağlamak için gerçekleştirilen harekatın, tarihe geçen bir kahramanlık destanı olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Kıbrıs Barış Harekatı, sadece Kıbrıs Türkleri için değil tüm mazlum milletler için de bir umut ışığı olmuş zulme ve haksızlığa karşı durmanın mümkün olduğunu göstermiştir. Mehmetçiğimizin üstün cesareti ve fedakarlığıyla kazanılan bu zafer sayesinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz, özgürlük ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmeye devam etmektedir. Bu vesileyle, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi ve mücahitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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