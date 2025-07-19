Doğu Akdeniz'de sıcak hava ve yüksek nem etkisini sürdürdü

Birçok caddede sakinlik oluşan kentte vatandaşlar, kapalı alanlarda ve ağaç gölgelerinde güneşten korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "aşırı sıcak" uyarısı verilen kentte bazı çocuklar, serinlemek için Atatürk Parkı sahilinden denize girdi.

Mersin'de de hissedilen hava sıcaklığı 38, nem oranı ise yüzde 80'e ulaştı.

Dışarı çıkanlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

Hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının ise yüzde 57 ölçüldüğü Adana'da, sıklıkla kullanılan cadde, bulvar ve sokaklarda sakinlik oluştu.

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