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        Erdemli'de yaz Kur'an kursları devam ediyor

        Mersin'in Erdemli ilçesinde devam eden yaz Kur'an kurslarında 6 bin 800 öğrenci eğitim görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:36 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:57
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        Erdemli'de yaz Kur'an kursları devam ediyor
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde devam eden yaz Kur'an kurslarında 6 bin 800 öğrenci eğitim görüyor.

        İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit, Akpınar, Harfilli ve Kayacı mahallelerindeki yatılı Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Yiğit, çocuklarla sohbet etti.

        Yiğit, gazetecilere, 23 yatılı kurs ve 196 camideki eğitimlerden 6 bin 800 öğrencinin yararlandığını söyledi.

        Manevi ve sosyal anlamda yoğun bir eğitim sezonu geçirdiklerini belirten Yiğit, "Çocuklarımız hem Kur'an-ı Kerim öğreniyor hem de ahlaki değerlerle donanıyor. Aynı zamanda sportif ve sosyal faaliyetlerle eğleniyorlar. Bizler de onların gönül dünyalarına dokunan birer rehber ve örnek olmaya gayret ediyoruz." dedi.

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