Mersin'de 13 iş yerine 2 milyon 175 bin lira ceza uygulandı
Mersin'de denetim yapılan 13 iş yerine 2 milyon 175 bin lira ceza kesildi.
Mersin'de denetim yapılan 13 iş yerine 2 milyon 175 bin lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle umuma açık mekanlarda denetim gerçekleştirildi.
Denetimde, 4 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 4 işletmede izinsiz alkol sunumu yapıldığı, 2 iş yerinde kapalı alanda tütün ürünleri tüketildiği, 3 işletmenin Mesul Müdürlük Belgesi bulunmadığı belirlendi.
Ekipler, eksiklik tespit edilen bazı işletmelerde kayıtsız personel çalıştırıldığını da belirledi.
Kontrollerin ardından 13 işletmeye 2 milyon 175 bin lira ceza uygulandı.
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