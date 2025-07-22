Mersin'de 13 iş yerine 2 milyon 175 bin lira ceza uygulandı Mersin'de denetim yapılan 13 iş yerine 2 milyon 175 bin lira ceza kesildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 22.07.2025 - 11:33 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:33 facebook

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