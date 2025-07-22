Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat mesaisi başladı

        Mersin'in Silifke ilçesinde serada yetiştirilen ejder meyveleri hasat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:09 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat mesaisi başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde serada yetiştirilen ejder meyveleri hasat edildi.

        İlçede yaş meyve ve sebze ürünlerine alternatif olması amacıyla yaklaşık 150 dönümlük örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat dönemi başladı.

        Yurt dışında "Dragon Fruit", Türkiye'de "Pitaya" olarak da adlandırılan meyveler, Çeltikçi Mahallesi'ndeki seralarda toplandı.

        Boy ve renklerine göre ayrılıp sandıklara yerleştirilen ürünler, kilogramı 200 liradan satışa sunuluyor.

        Üretici Taner Yılmaz, gazetecilere, 2 dönümlük serasından yaklaşık 9 ton rekolte beklediğini söyledi.

        Ejder meyvesinin yetiştirme sürecinin zor olduğunu dile getiren Yılmaz, "Meyvenin bakımı zor ve meşakkatli ama bir o kadar da zevkli. Eğer iyi bakılırsa hasat, aralık ayının ikinci haftasına kadar devam ediyor. Bu yıl iyi fiyat ortalaması bekliyoruz. Şu anda hasat ettiğimiz ürünlerimizin kilogramını 200 liradan satıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Dünya bu yaz daha hızlı dönüyor
        Dünya bu yaz daha hızlı dönüyor
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        O kazlara 'ev hapsi'
        O kazlara 'ev hapsi'
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma

        Benzer Haberler

        Mersin'de 250 sikke ve 404 tarihi obje ele geçirildi
        Mersin'de 250 sikke ve 404 tarihi obje ele geçirildi
        Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Akgün, görevine başladı
        Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Akgün, görevine başladı
        Gülnar Belediye Başkanı Önge yaz spor okulunu ziyaret etti
        Gülnar Belediye Başkanı Önge yaz spor okulunu ziyaret etti
        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'...
        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'...
        Mersin'de 1 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutukland...
        Mersin'de 1 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutukland...
        Erdemli'de dolu etkili oldu
        Erdemli'de dolu etkili oldu