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        Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Akgün, görevine başladı

        Mersin'de, Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Akgün, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:12 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:12
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        Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Akgün, görevine başladı
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        Mersin'de, Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Akgün, görevine başladı.

        Çamlıyayla ilçesinin ardından Bozyazı'da görevlendirilen Akgün, yaptığı açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığının kapısının tüm vatandaşlara açık olduğunu belirtti.

        Akgün, ilçe halkının can ve mal güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Görev süremiz boyunca 7 gün 24 saat halkımıza hizmet vermek için ekip arkadaşlarımla görevimizin başında olacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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