Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Akgün, görevine başladı
Mersin'de, Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Akgün, görevine başladı.
Mersin'de, Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Akgün, görevine başladı.
Çamlıyayla ilçesinin ardından Bozyazı'da görevlendirilen Akgün, yaptığı açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığının kapısının tüm vatandaşlara açık olduğunu belirtti.
Akgün, ilçe halkının can ve mal güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Görev süremiz boyunca 7 gün 24 saat halkımıza hizmet vermek için ekip arkadaşlarımla görevimizin başında olacağız." dedi.
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