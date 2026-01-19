Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi defnedildi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Bekir Şimşek'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 15:01 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:01
        Mersin'de kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi defnedildi
        Mersin'in Erdemli ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Bekir Şimşek'in cenazesi toprağa verildi.

        Şimşek'in cenazesi, hastane morgundaki işlemlerin ardından Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü.

        Buradaki törene Şimşek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve polisler katıldı.

        İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Şimşek'in naaşı Merkez Türbe Mezarlığı'na defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

