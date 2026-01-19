Mersin'de oto lastik dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Silifke ilçesinde oto lastik dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Işıklı Mahallesi'nde S.A'ya ait işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alev alan lastiklerden yükselen duman nedeniyle D-400 kara yolunda trafik aksadı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında oto lastik dükkanı ve yanındaki 2 konteynerde hasar oluştu.

