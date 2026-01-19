Mersin'de yolcu otobüslerindeki 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfteye el konuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüslerinde sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfte imha edildi.



Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptı.



Denetimde bir yolcu otobüsünde sağlıksız koşullarda taşınan ve mevzuata uygun olmadığı belirlenen 300 kilogram sucuk ile başka bir otobüste 2 koli çiğköftenin Tarsus ilçesine getirildiği tespit edildi.



Ekipler, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verdi, ürünlere tutanakla el koydu.



Yasal işlemlerin ardından sucuk ve çiğköfte imha edildi.



Yolcu otobüsü firmalarına ise cezai işlem uygulandı.

