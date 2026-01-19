Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de yolcu otobüslerindeki 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfteye el konuldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüslerinde sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfte imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 19:21 Güncelleme: 19.01.2026 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de yolcu otobüslerindeki 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfteye el konuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüslerinde sağlıksız koşullarda taşındığı belirlenen 300 kilogram sucuk ve 2 koli çiğköfte imha edildi.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptı.

        Denetimde bir yolcu otobüsünde sağlıksız koşullarda taşınan ve mevzuata uygun olmadığı belirlenen 300 kilogram sucuk ile başka bir otobüste 2 koli çiğköftenin Tarsus ilçesine getirildiği tespit edildi.

        Ekipler, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verdi, ürünlere tutanakla el koydu.

        Yasal işlemlerin ardından sucuk ve çiğköfte imha edildi.

        Yolcu otobüsü firmalarına ise cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Mersin'de üniversiteler arasında akademik işbirlikleri ele alındı
        Mersin'de üniversiteler arasında akademik işbirlikleri ele alındı
        Mersin'de kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi defnedildi
        Mersin'de kalp krizi sonucu ölen polis memurunun cenazesi defnedildi
        Vefat eden polis memuru törenle son yolculuğuna uğurlandı
        Vefat eden polis memuru törenle son yolculuğuna uğurlandı
        Oto lastikçide çıkan yangın nedeniyle kara yolunda ulaşım aksadı
        Oto lastikçide çıkan yangın nedeniyle kara yolunda ulaşım aksadı
        AK Parti'li Çokkeser'den Toroslar Belediyesine sert tepki: "Üretici aleyhin...
        AK Parti'li Çokkeser'den Toroslar Belediyesine sert tepki: "Üretici aleyhin...
        Mersin turizmde çok güçlü bir potansiyele sahip
        Mersin turizmde çok güçlü bir potansiyele sahip