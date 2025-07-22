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        Gülnar Belediye Başkanı Önge yaz spor okulunu ziyaret etti

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçede düzenlenen yaz spor okulunda öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:09 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:09
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        Gülnar Belediye Başkanı Önge yaz spor okulunu ziyaret etti
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçede düzenlenen yaz spor okulunda öğrencilerle bir araya geldi.

        Ziyaret kapsamında öğrencilere ücretsiz forma, şort ve top dağıtan Önge, yaptığı konuşmada, sporun çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti.

        Gülnar Belediyesi olarak çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini desteklemeye öncelik verdiklerini belirten Önge, "Futbol, voleybol ve güreş branşlarında açtığımız yaz spor okulunda çocuklarımız hem spor yapıyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Çocuklarımızın güvenli şekilde evlerinden alınıp kursa ulaşmaları için servis imkanı sunuyoruz." diye konuştu.

        Önge, gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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