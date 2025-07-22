Mersin'de 250 sikke ve 404 tarihi obje ele geçirildi

Sikkeler ve objeler, incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelinin ikametindeki aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 250 sikke, 201 taş obje, 150 metal obje, 28 yüzük, 24 mühür ve 1 küp ile alan tarama cihazı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen E.G.A. yakalandı.

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