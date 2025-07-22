Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 250 sikke ve 404 tarihi obje ele geçirildi

        Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 250 sikke ve 404 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:43 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 250 sikke ve 404 tarihi obje ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 250 sikke ve 404 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen E.G.A. yakalandı.

        Şüphelinin ikametindeki aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 250 sikke, 201 taş obje, 150 metal obje, 28 yüzük, 24 mühür ve 1 küp ile alan tarama cihazı ele geçirildi.

        Sikkeler ve objeler, incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Dünya bu yaz daha hızlı dönüyor
        Dünya bu yaz daha hızlı dönüyor
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        O kazlara 'ev hapsi'
        O kazlara 'ev hapsi'
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma

        Benzer Haberler

        Mersin'de 13 iş yerine 2 milyon 175 bin lira ceza uygulandı
        Mersin'de 13 iş yerine 2 milyon 175 bin lira ceza uygulandı
        Mersin'de örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat mesaisi başladı
        Mersin'de örtü altında yetiştirilen ejder meyvesinde hasat mesaisi başladı
        Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Akgün, görevine başladı
        Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Akgün, görevine başladı
        Gülnar Belediye Başkanı Önge yaz spor okulunu ziyaret etti
        Gülnar Belediye Başkanı Önge yaz spor okulunu ziyaret etti
        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'...
        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'...
        Mersin'de 1 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutukland...
        Mersin'de 1 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutukland...